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Кіберполіція викрила масштабну мережу ботоферм, що поширювала фейки та пропаганду про війну в Україні – Юрій Виходець

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Ботоферма нараховувала понад 50 тисяч ботів у соціальних мережах та поштових сервісах. Про це, сьогодні, 6 жовтня, повідомив начальник Департаменту кіберполіції під час брифінгу у Military Media Center.  

Юрій Виходець зазначив, що спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції встановлено чотирьох організаторів мережі ботоферм:

«Для реалізації злочинної схеми фігуранти залучали громадян рф та жителів тимчасово окупованих територій України. Виконавці отримували оплату за створені акаунти у російських рублях через заборонені в Україні електронні платіжні системи».

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Начальник Департаменту кіберполіції додав, що фейкові сторінки використовувалися для поширення недостовірної інформації щодо війни, виправдання окупації українських територій та пропаганди у вигляді дописів та коментарів у соцмережах:

«Правопорушники генерували майже 3 тисячі фейкових акаунтів на тиждень. Загалом мережа ботоферм налічувала більше 50 тисяч ботів. Крім цього, фігуранти здійснювали рекламування фішингових шахрайських сторінок».

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За словами Юрія Виходця, під час проведених обшуків вилучено майже 35 тисяч SIM-карт різних мобільних операторів України та інших держав, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документацію.

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Розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції Національної поліції України

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