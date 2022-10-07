Кіберполіція викрила масштабну мережу ботоферм, що поширювала фейки та пропаганду про війну в Україні – Юрій Виходець

Ботоферма нараховувала понад 50 тисяч ботів у соціальних мережах та поштових сервісах. Про це, сьогодні, 6 жовтня, повідомив начальник Департаменту кіберполіції під час брифінгу у Military Media Center.

Юрій Виходець зазначив, що спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції встановлено чотирьох організаторів мережі ботоферм:

«Для реалізації злочинної схеми фігуранти залучали громадян рф та жителів тимчасово окупованих територій України. Виконавці отримували оплату за створені акаунти у російських рублях через заборонені в Україні електронні платіжні системи».

Начальник Департаменту кіберполіції додав, що фейкові сторінки використовувалися для поширення недостовірної інформації щодо війни, виправдання окупації українських територій та пропаганди у вигляді дописів та коментарів у соцмережах:

«Правопорушники генерували майже 3 тисячі фейкових акаунтів на тиждень. Загалом мережа ботоферм налічувала більше 50 тисяч ботів. Крім цього, фігуранти здійснювали рекламування фішингових шахрайських сторінок».

За словами Юрія Виходця, під час проведених обшуків вилучено майже 35 тисяч SIM-карт різних мобільних операторів України та інших держав, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документацію.



Розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції Національної поліції України