Пільги на комунальні послуги для військових: як отримати 75% знижку

Українські захисники та захисниці мають право на отримання знижки на оплату комунальних послуги. Це також стосується їхніх родин: вони теж можуть платити менше. Про це повідомляє портал “Безоплатна правнича допомога”, передає НСН.

Пільги на комунальні послуги для військових

Низка категорій українців має право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, це військовослужбовці та члени їхніх сімей. Йдеться про громадян, які мають статус Учасника бойових дій, та їхніх родичів.

Варто підкреслити, що знижки різні в залежності від категорії. Наприклад, якщо йдеться про учасника бойових дій, то це буде знижка в розмірі 75% вартості від спожитих комунальних послуг. Якщо ж йдеться про учасника бойових дій з інвалідністю, то розмір знижки зростає до 100%.

Водночас учасники бойових дій та члени їх сімей можуть отримати знижку на користування житлом у розмірі 75%. Проте, як пояснили експерти, така пільга надається не на все житло. Тобто, лише на певну кількість квадратних метрів. Крім того, учасники бойових дій мають право на такі пільги:

Знижку у розмірі 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом (мають право на отримання безоплатно електронного квитка);

Виплата державної допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Також, згідно з Законом “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей”, члени родин чинних військових можуть розраховувати на таку допомогу від держави:

відпочинок дітей у дитячих оздоровчих таборах;

перехід на бюджетну форму навчання під час здобуття освіти за денною формою навчання;

право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках;

першочергові місця в школах і дитсадках за місцем проживання;

соціальну стипендію за відсутності академічної заборгованості.

Важливо підкреслити, що родичами військових, які можуть розраховувати на пільги, є не тільки батьки або дружини (чи чоловіки). Це також стосується утриманців. За словами юристів, серед родичів військових, які можуть отримувати пільги:

Батьки(якщо вони до досягнення особою повноліття не були позбавлені стосовно неї батьківських прав);

Дідусь і бабуся (якщо батьки померли);

Інший із подружжя (якщо він (вона) не одружилися вдруге);

Малолітні та/або неповнолітні діти;

Повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення ними закладів освіти, але не більше ніж до досягнення 23 років;

Повнолітні діти, які не мають своїх сімей;

Повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

Утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

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