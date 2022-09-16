ЗСУ вразили 13 опорних пунктів та 5 позицій ППО, окупанти намагаються приховати масові втрати – Генштаб

Збройні сили України вразили 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони росіян. Окупанти намагаються приховати масові втрати. Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу, передає NNS
За минулу добу для підтримки дій наземних угруповань авіація ЗСУ здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.
Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, нанесеного Силами оборони по місцях зосередження російських військ.
“В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інші трупи російських солдатів вивозили в переповнених вантажівках”, – повідомили в Генштабі.
Від авіаційних і ракетних ударів і залучення ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівки, Дружківки, Куп’янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар’їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового.
Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.
- На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру з танків і артилерії різних типів:
- на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Лугівка Сумської області;
- на Харківському напрямку, зокрема з території Російської Федерації – в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибіної та Стрілочної;
- на Слов’янському напрямку – Дворічна і Гороховатка;
- на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Піскунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне;
- на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе;
- на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення;
- на Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БПЛА і здійснили 34 вильоти оперативно-тактичної авіації для ударів по території Херсонської та Запорізької областей.
Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.
Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.
Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.
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