Зміни з 1 жовтня для українців: все про пенсїї, тарифи та військовий облік

На українців чекають зміни 1 жовтня. Зросте мінімальна зарплата, тож підвищиться і розмір ЄСВ. Також зростуть пенсії українців. Крім того, деякі категорії жінок мали б з жовтня стати на військовий облік. також стало відомо, чи будуть обмеження щодо виїзду за кордон

Про всі зміни, які чекають на українців у жовтні NNS дізнався з повідомлення на сайті “5 канал”

Військовий облік для жінок

З 1 жовтня в Україні жінки повинні були ставати на військовий облік, однак закон відтермінували на рік, до 1 жовтня 2023–го. Стати на військовий облік жінки зможуть на добровільних засадах, за виключенням тих, які мають спеціальність чи професію, споріднену до медичної діяльності.

Перелік спеціальностей та/або професій які підпадають під військовий облік:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро– та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і перероблення продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Жодних обмежень, пов’язаних з виїздом за кордон, не передбачено, пише видання

Іпотека під 3%

У жовтні в Україні запрацює іпотека під 3% – на неї можуть розраховувати українські військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці. Початковий внесок складатиме 20% на термін до 20 років. Подати заявку на іпотеку можна буде через застосунок “Дія”.

“На реалізацію програми та програми фінансового лізингу від “Укрфінжитло” з держбюджету виділено 20 млрд грн. Це дасть можливість профінансувати близько 20 тисяч родин на придбання житла. Тобто це шанс для 20 тисяч українських родин купити собі нові оселі та стати щасливими власниками омріяного житла”, – прокоментувала фахівчиня Катерина Личана.

Зміни для водіїв

З 1 жовтня в Україні поза населеними пунктами навіть удень водії будуть зобов’язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху. Правила діятимуть до 1 травня 2023 р. й розповсюджуватимуться на всі механічні транспортні засоби поза населеними пунктами.

Штрафу за не ввімкнення фар за містом удень не існує, лише попередження.

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте на 200 грн – і складе 6700 грн. У погодинному вираженні цей показник становитиме 40,46 грн.

Зміняться й податки та штрафи, прив’язані до мінімалки. Ідеться про штрафи за порушення трудового законодавства та ЄСВ.

Податки для ФОП

Як нагадує видання, з 1 березня самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Це діятиме до припинення воєнного стану та рік після цього. Також вони не заповнюють за цей період ЄСВ у податковій декларації. Це стосується й фермерів.

Але якщо підприємець вирішує не платити ЄСВ, страховий стаж для призначення пенсії йому нараховуватися не буде.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Єдиний соціальний внесок у жовтні для ФОПів зросте до 1 474 грн (6700*22%) – було 1430 грн. Відповідно, при платі ЄСВ за IV кв. він становитиме 4 422 грн. Максимальна ставка ЄСВ на місяць складатиме 22 110 грн на квартал (6700*15*22%), тобто 7370 грн на місяць.

З 1 жовтня не зміниться прожитковий мінімум і такі податки: розмір податкової соціальної пільги; граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги; граничний розмір добових; неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків; сума неоподатковуваної допомоги на поховання від роботодавця; сума нецільової благодійної допомоги; ставка податку на нерухоме майно.

Зміняться пенсії

У жовтні відбудеться плановий перерахунок пенсій. Зросте не лише мінімальна, а й для пенсіонерів, яким виповнилось понад 65, 70 та 80 років – але все залежатиме від набутого розміру страхового стажу. Також зміниться “військова” пенсія по інвалідності.

Отож:

Мінімальна пенсія зросте на 200 грн – до 2680 грн для пенсіонерів, яким виповнилось 65 років, які не працюють та мають страхового стажу не менше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок.

Для тих, хто не працює та має страхового стажу не менше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок.

Пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, додадуть по 300 грн до пенсії у вигляді щомісячної компенсації.

Тим, кому більше ніж 80 років, щомісячну компенсацію до пенсії у розмірі до 500 грн встановлено з 1 квітня 2020 р. Після індексації з 1 березня 2022 р. ця доплата зросла до 579 грн.

Від 75 років до 80 років та старше компенсаційну доплату у розмірі 400 грн почали виплачувати з 1 жовтня 2021 р. Після індексації вона зросла до 456 грн.

Для тих, у кого недостатньо страхового стажу, менш ніж 35 та 30 років стажу (для чоловіків та жінок відповідно).

Для тих, кому від 75 років, – мінімальний розмір пенсії не має бути менш як 3000 грн.

Для пенсіонерів, котрим понад 80 років, виплата не може бути меншою за 2600 грн, а в осіб у віці від 70 до 80 років – меншим за 2500 грн.

Довідка: Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної зарплати.

“Військова” пенсія по інвалідності

Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4 396 грн до 6 532,50 грн. Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4 186 грн до 5 986,50 грн.

Допомога для внутрішньо переміщених осіб

З 1 жовтня ВПО (внутрішньо переміщені особи) зможуть отримувати послуги за місцем фактичного перебування, а не реєстрації. Вони можуть звертатися у будь-який орган соцзахисту. Оскільки більше не має значення адреса, яка є місцем реєстрації людини, котра змушена була рятуватися від бойових дій.

“Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування”, – пояснила Ірина Верещук.

У регіональному управлінні соцзахисту ВПО з жовтня зможуть:

актуалізувати у довідці ВПО місце проживання;

виправити помилки або некоректні дані у заяві, яка подавалася для отримання довідки ВПО;

дізнатися, а також усунути причину, через яку затримується допомога на проживання.

Розмір грошової допомоги

На допомогу, як і раніше, можуть розраховувати ВПО, вимушені покинути домівки через бойові дії. Їм щомісяця держава виплачує 2-3 тис. грн, залежно від віку людини.

2 тисяч гривень на кожну іншу особу старше 18 років.

3 тисяч гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю.

Також ВПО можуть претендувати на допомогу від міжнародних організацій, як от ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест тощо.

ВПО також мають право податись на субсидію

Субсидії по-новому

З 1 жовтня Мінсоцполітики змінює механізм виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання побутового палива і скрапленого газу. Тепер цим опікуватиметься Пенсійний фонд, саме через нього здійснюватимуться виплати. Також постанова Кабміну №1041 передбачає внесення змін до нормативних актів уряду, якими регулюються питання призначення та виплати субсидій і пільг.

“Таке рішення приймається з метою забезпечення права на належні пільги особам, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабну російську агресію. Таким чином, усі, хто має таке право, продовжуватимуть отримувати пільги на місцях тимчасового проживання”, – роз’яснила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Надходження виплат буде здійснюватися на карткові рахунки чи через “Укрпошту”.

До 1 грудня 2022 р. буде діяти перехідний період. В цей час нарахування субсидій та пільг здійснюватимуть органи соцзахисту населення. Після цього такі функції також перейдуть до органів ПФУ.

Що треба знати про нарахування субсидій:

щоб претендувати на субсидію, плата за житлово-комунальні послуги має бути більшою, ніж визначений для сім’ї обов’язковий платіж;

субсидія розраховується, як плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж;

субсидію можуть отримати ті, хто зареєстрований (прописаний) в будинку, або хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку (орендарі помешкання, переселенці).

Заяву для отримання субсидії можна подати онлайн за допомогою Дії, або ж фізично.

Тарифи на ЖКП з 1 жовтня

В Україні до кінця воєнного стану діятиме мораторій на підвищення тарифів. Тарифи на розподіл (доставку) газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), а також постачання гарячої води не підвищуватимуть протягом цього терміну.

Тариф на електроенергію, як і раніше, залежатиме від кількості спожитих кіловатів сім’єю (домогосподарством) за місяць: до 250 кВт – 1,44 грн за кіловат-годин, понад 250 кВт – 1,68 грн (з урахуванням податку на додану вартість).

Тариф на газ

Тариф на газ з 1 жовтня зміниться лише для споживачів, які відмовились від річного фіксованого тарифу на користь змінного місячного. Також у зв’язку з війною, в Україні нині працює значно менше постачальників, ніж до війни.

Відтак всі ті, хто залишився без газопостачальника, потрапляють до постачальника останньої надії – “Нафтогаз”. З 1 травня до нього потрапило понад 8,8 млн українців.

Опалювальний сезон

Це буде один із найскладніших опалювальних сезонів в Україні за всі роки незалежності. Адже через загрозу ракетних ударів будь-яка область або місто в будь-який момент можуть опинитися без тепла.

Як пише видання, раніше голова “Нафтогазу” Юрій Вітренко зазначав, що цьогоріч опалювальний сезон в Україні розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, а закінчиться – раніше. Температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C.

Централізоване опалення у будинках ввімкнуть, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить +8°C та нижче. Закінчиться опалювальний сезон, коли температура протягом трьох днів перевищуватиме цей показник.

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