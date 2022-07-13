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Жінки яких спеціальностей стануть військовозобов’язаними: перелік професій

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З 1 жовтня жінок певних професій ставитимуть на військовий облік. Жінки яких спеціальностей стануть військовозобов’язаними – перелік професій

Наказом Міноборони № 313 затверджено «Перелік спеціальностей і професій, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінки беруться на військовий облік»

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті biz.ligazakon.net

Жінки яких спеціальностей стануть військовозобов’язаними: перелік професій

Військовозобов’язаними стануть жінки наступних спеціальностей:

  • хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
  • інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія;
  • харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва;
  • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
  • ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
  • облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
  • видавництво та поліграфія;
  • державна безпека;
  • транспортні технології;
  • будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій;
  • авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;
  • електроніка;
  • журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;
  • психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;
  • залізничний транспорт;
  • пожежна безпека.

Жінки, які набули спеціальності, що входять до переліку, мають бути взяті на облік військовозобов’язаних з 1 жовтня 2022 року (наказ міноборони № 35 від 07.02.2022).

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час (частина 12 статті 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»)

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