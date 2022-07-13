З 1 жовтня жінок певних професій ставитимуть на військовий облік. Жінки яких спеціальностей стануть військовозобов’язаними – перелік професій
Наказом Міноборони № 313 затверджено «Перелік спеціальностей і професій, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінки беруться на військовий облік»
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті biz.ligazakon.net
Військовозобов’язаними стануть жінки наступних спеціальностей:
- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
- інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія;
- харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва;
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
- видавництво та поліграфія;
- державна безпека;
- транспортні технології;
- будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій;
- авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;
- електроніка;
- журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;
- психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;
- залізничний транспорт;
- пожежна безпека.
Жінки, які набули спеціальності, що входять до переліку, мають бути взяті на облік військовозобов’язаних з 1 жовтня 2022 року (наказ міноборони № 35 від 07.02.2022).
Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час (частина 12 статті 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»)
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