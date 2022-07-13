З 1 жовтня жінок певних професій ставитимуть на військовий облік. Жінки яких спеціальностей стануть військовозобов’язаними – перелік професій

Наказом Міноборони № 313 затверджено «Перелік спеціальностей і професій, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінки беруться на військовий облік»

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті biz.ligazakon.net

Військовозобов’язаними стануть жінки наступних спеціальностей:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія;

харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

державна безпека;

транспортні технології;

будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій;

авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;

електроніка;

журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;

залізничний транспорт;

пожежна безпека.

Жінки, які набули спеціальності, що входять до переліку, мають бути взяті на облік військовозобов’язаних з 1 жовтня 2022 року (наказ міноборони № 35 від 07.02.2022).

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час (частина 12 статті 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»)

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