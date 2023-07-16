Загроза теракту на ЗАЕС – у МОЗ пояснили, кого відселять і куди доправлять постраждалих у разі аварії

Загрозу катастрофи на ЗАЕС не буде знято доти, доки там перебувають російські окупанти. Влада готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС

Про те, як в Україні готуються до можливого теракту, розповів заступник голови МОЗ — головний санітарний лікар Ігор Кузін. Про це розповідає НСН з посиланням на.ukrinform.ua

Він наголосив, що майже всі атомні блоки перебувають у стані холодної зупинки, тому там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії.

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“Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації, оскільки ми говоримо про тероризм. І найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду”, — сказав Кузін.

Лікар додав: якщо теракт все-таки відбудеться, то населення в радіусі 50 кілометрів опиниться в небезпеці, знадобиться евакуація людей. 190 лікарень готові приймати пацієнтів у разі аварії.

“Попри те, які конкретно будуть ізотопи в межах ймовірного викиду, вони будуть призводити до по суті сумарного опромінення певної чисельності населення, яке буде перебувати в зоні ураження”, — попередив заступник голови МОЗ.

За його словами, 190 лікарень перебувають у стані готовності до приймання пацієнтів у разі аварії на ЗАЕС.

“Медзаклади, які прицільно законтрактовані по пакету реагування на надзвичайну ситуацію, будуть приймати тих пацієнтів, які потребують невідкладної медичної допомоги під час проведення евакуації, або якщо вони звернулися з якимись ургентними станами”, — зазначив Кузін

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