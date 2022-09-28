Загальна мобілізація – від чого залежить строк служби контрактників та інших категорій чоловіків

Мобілізація в Україні продовжується вже сім місяців. Під неї підпадають усі військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Строк служби залежить від роду військ та категорії мобілізованих, згідно із Законом України “Про військовий обов’язок та військову службу”

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так звані терміновики (солдати, матроси, сержанти та старшини), які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України та інших військових формувань, мобілізуються на 18 місяців. Щодо осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти спеціаліст чи магістр, проходять службу 12 місяців.

Строк служби контрактників регулюється окремим законом про контрактну службу, стаття 23 якого передбачає термін служби для осіб рядового складу – три роки; для осіб сержантського та старшинського складу – від трьох до п’яти років; для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – на час навчання.

Офіцерський склад має такі терміни служби:

випускники військових вузів, військових кафедр діляться на дві категорії – ті, хто одержав льотні спеціальності, служать 10 років, решта спеціальностей – п’ять років;

громадяни, які отримали первинне військове звання після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або у порядку атестації осіб до присвоєння первинних звань офіцерського складу запасу від двох до п’яти років;

решта громадян – від одного до п’яти років.

Решта категорій мобілізованих чоловіків, яких призивають на війну по повістці, зобов’язані відслужити наступні терміни:

представники офіцерського складу, службовці по призову – 18 місяців;

військовослужбовці, призвані під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

військові резервісти, які призвані під час особливого періоду – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних Сил України.

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