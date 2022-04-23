Загарбники шоковані опором ЗСУ та визнають силу української армії – СБУ

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта із співслуживцем. У ній йдеться, зокрема, про те, що загарбники шоковані опором ЗСУ.

Про це повідомляє NNS з посиланням на СБУ.

Окупанти бояться українських військових та почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

“Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить… ну його нафіг! Чотири людини зняв сьогодні”, – розказує загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед. Також його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.

“Вони 8 років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут”, – каже окупант.

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