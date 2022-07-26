Україна
Тег:

За яку роботу з проживанням в Україні платять найбільше – список вакансій

Дата
depositphotos 75285801 stock photo unemployed man

Попри війну та усі незгоди країна продовжує жити й людям, як ніколи потрібні ресурси для життя. Багато українців втратили роботу та домівки. Які найкращі  пропозиції про проботу з проживанням в Україні

За яку роботу з проживанням платять найбільше Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

За яку роботу з проживанням в Україні платять найбільше - список вакансій

За яку роботу з проживанням платять найбільше

Серед вакансій, розміщених на сайті  Державного центру зайнятості найбільші заробітні оклади чекають на:

  • трактористів на лісогосподарстві – 25 000 гривень
  • спеціалістів з ремонту гірничих виробок – 21 000 гривень
  • спеціалістів з обробки курятини – 20 000 гривень
  • лікарів-психіатрів – 20 000 гривень
  • електрослюсарів гірничого устаткування – 20 000 гривень
  • лікарів-педіатрів – 20 500 гривень
  • операторів зі штучного осіменіння тварин – 18 000 гривень
  • завідувачів кафедри – 18 000 гривень
  • котельників – 17600 гривень
  • професорів вищих закладів освіти – 17 000 гривень
  • слюсарів з ремонту систем вентиляції – 16 500 гривень
  • викладачів вищих закладів освіти – 15 000 гривень
  • токарів – 15 000 гривень
  • електрозварювальників – 15 000 гривень
  • операторів на фермі – 15 000 гривень
  • робітників сільськогосподарського виробництва – 15 000 гривень
  • машиністів екскаваторів – 14 800 гривень
  • кухарів – 14 800 гривень
  • водіїв маніпулятора – 13 000 гривень
  • швачок – 12 000 гривень

У порівнянні зі звичайними вакансіями, за роботу з необхідністю проживання, платять більше, ніж за ту саму роботу позмінного варіанту праці. Даний список був складений з оголошень за останні 2 місяці.

Популярні вакансії з проживанням

Раніше найпоширенішими вакансіями з проживанням були оголошення для представників готельного та ресторанного бізнесу та домашнього персоналу. З початку війни тенденція змінилась й на перші місця роботи з проживанням вийшли вакансії у сферах:

  • транспортування
  • будівництва
  • виробництва
  • охорони
  • волонтерства
  • медицини
  • садівництва
  • освіти

Тож навіть під час війни, можна знайти роботу. Приходьте до Державних центрів зайнятості та неодмінно отримайте роботу або ж виплати по безробіттю.

5 міст України, в яких з’явилось багато вакансій – де шукати роботу

To Top