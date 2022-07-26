За яку роботу з проживанням в Україні платять найбільше – список вакансій

Попри війну та усі незгоди країна продовжує жити й людям, як ніколи потрібні ресурси для життя. Багато українців втратили роботу та домівки. Які найкращі пропозиції про проботу з проживанням в Україні
За яку роботу з проживанням платять найбільше Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
За яку роботу з проживанням платять найбільше
Серед вакансій, розміщених на сайті Державного центру зайнятості найбільші заробітні оклади чекають на:
- трактористів на лісогосподарстві – 25 000 гривень
- спеціалістів з ремонту гірничих виробок – 21 000 гривень
- спеціалістів з обробки курятини – 20 000 гривень
- лікарів-психіатрів – 20 000 гривень
- електрослюсарів гірничого устаткування – 20 000 гривень
- лікарів-педіатрів – 20 500 гривень
- операторів зі штучного осіменіння тварин – 18 000 гривень
- завідувачів кафедри – 18 000 гривень
- котельників – 17600 гривень
- професорів вищих закладів освіти – 17 000 гривень
- слюсарів з ремонту систем вентиляції – 16 500 гривень
- викладачів вищих закладів освіти – 15 000 гривень
- токарів – 15 000 гривень
- електрозварювальників – 15 000 гривень
- операторів на фермі – 15 000 гривень
- робітників сільськогосподарського виробництва – 15 000 гривень
- машиністів екскаваторів – 14 800 гривень
- кухарів – 14 800 гривень
- водіїв маніпулятора – 13 000 гривень
- швачок – 12 000 гривень
У порівнянні зі звичайними вакансіями, за роботу з необхідністю проживання, платять більше, ніж за ту саму роботу позмінного варіанту праці. Даний список був складений з оголошень за останні 2 місяці.
Популярні вакансії з проживанням
Раніше найпоширенішими вакансіями з проживанням були оголошення для представників готельного та ресторанного бізнесу та домашнього персоналу. З початку війни тенденція змінилась й на перші місця роботи з проживанням вийшли вакансії у сферах:
- транспортування
- будівництва
- виробництва
- охорони
- волонтерства
- медицини
- садівництва
- освіти
Тож навіть під час війни, можна знайти роботу. Приходьте до Державних центрів зайнятості та неодмінно отримайте роботу або ж виплати по безробіттю.
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