За яку роботу з проживанням в Україні платять найбільше – список вакансій

Попри війну та усі незгоди країна продовжує жити й людям, як ніколи потрібні ресурси для життя. Багато українців втратили роботу та домівки. Які найкращі пропозиції про проботу з проживанням в Україні

За яку роботу з проживанням платять найбільше Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

За яку роботу з проживанням платять найбільше

Серед вакансій, розміщених на сайті Державного центру зайнятості найбільші заробітні оклади чекають на:

трактористів на лісогосподарстві – 25 000 гривень

спеціалістів з ремонту гірничих виробок – 21 000 гривень

спеціалістів з обробки курятини – 20 000 гривень

лікарів-психіатрів – 20 000 гривень

електрослюсарів гірничого устаткування – 20 000 гривень

лікарів-педіатрів – 20 500 гривень

операторів зі штучного осіменіння тварин – 18 000 гривень

завідувачів кафедри – 18 000 гривень

котельників – 17600 гривень

професорів вищих закладів освіти – 17 000 гривень

слюсарів з ремонту систем вентиляції – 16 500 гривень

викладачів вищих закладів освіти – 15 000 гривень

токарів – 15 000 гривень

електрозварювальників – 15 000 гривень

операторів на фермі – 15 000 гривень

робітників сільськогосподарського виробництва – 15 000 гривень

машиністів екскаваторів – 14 800 гривень

кухарів – 14 800 гривень

водіїв маніпулятора – 13 000 гривень

швачок – 12 000 гривень

У порівнянні зі звичайними вакансіями, за роботу з необхідністю проживання, платять більше, ніж за ту саму роботу позмінного варіанту праці. Даний список був складений з оголошень за останні 2 місяці.

Популярні вакансії з проживанням

Раніше найпоширенішими вакансіями з проживанням були оголошення для представників готельного та ресторанного бізнесу та домашнього персоналу. З початку війни тенденція змінилась й на перші місця роботи з проживанням вийшли вакансії у сферах:

транспортування

будівництва

виробництва

охорони

волонтерства

медицини

садівництва

освіти

Тож навіть під час війни, можна знайти роботу. Приходьте до Державних центрів зайнятості та неодмінно отримайте роботу або ж виплати по безробіттю.

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