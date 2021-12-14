З 15 грудня ще дві області виходять з “червоної” зони

З 15 грудня “червону” зону карантину в Україні скорочують. З неї виходять ще дві області
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна
“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 15 грудня 2021 року “жовтий” рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей”, – йдеться у повідомленні міністра Кабміну Олега Немчінова.
З “червоної” зони виходять Вінницька та Хмельницька області.
Зазначимо, в цій зоні залишаються такі області:
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Нові правила карантину
У регіонах, які перейшли до “жовтої” зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.
У “жовтій” зоні карантину забороняється:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають “жовтий” або “зелений” сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.