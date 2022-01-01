З 1 січня в Україні діють нові тарифи на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики ы комунальних послуг (НКРЕКП), встановила в Україні нові тарифи на електроенергію. Вони почнуть діяти з 1 січня 2022 року

Йдеться про так звані “зелені” тарифи на електроенергію, за якими оплачуватимуть енергію, отриману з відновлювальних джерел. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, з 1 січня 2022 року будуть чинні такі “зелені” тарифи на електроенергію:

Для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, “зелений” тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками , становитиме майже 5,04 грн/кВт-годину (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році.

, становитиме майже 5,04 грн/кВт-годину (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Для генеруючих установок, які були введені в дію після 1 січня 2020 року, “зелений” тариф становитиме 3,78 грн/кВт-год (без ПДВ). Такі самі тарифи встановлені й на електроенергію, вироблену на комбінованих вітро-сонячних системах.

На електроенергію з біомаси для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, “зелені” тарифи на електроенергію становитимуть 3,81 грн/кВт-год. (без ПДВ) – незалежно від року введення установок в експлуатацію. Такі самі тарифи встановлені на електроенергію, вироблену з біогазу.

Для вітрових установок потужністю не вище 150 кВт, “зелений” тариф на електроенергію становитиме 3,58 грн/кВт-годину (без ПДВ). Це стосується установок, ведених в експлуатацію у 2019 році.

потужністю не вище 150 кВт, “зелений” тариф на електроенергію становитиме 3,58 грн/кВт-годину (без ПДВ). Це стосується установок, ведених в експлуатацію у 2019 році. Для вітрових установок, що були введені з 2020 року, тариф становитиме 3,22 грн/кВт-годин (без ПДВ).

Тарифи на електроенергію, вироблену гідроенергетичними установками потужністю 150 кВт, становитимуть 5,37 грн/кВт-годин (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,84 грн/кВт-годин (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

потужністю 150 кВт, становитимуть 5,37 грн/кВт-годин (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,84 грн/кВт-годин (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року. Для геотермальних установок потужністю не більше 150 кВт встановлено такі тарифи на електроенергію: 4,62 грн/кВт-годин (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,16 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

потужністю не більше 150 кВт встановлено такі тарифи на електроенергію: 4,62 грн/кВт-годин (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,16 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року. Для установок потужністю понад 150 кВт, які належать компаніям та підприємствам, НКРЕКП встановлює тарифи окремо для кожної компанії. У 2022 році “зелені” тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн/кВт-год. до 7,55 грн/кВт-годин (без ПДВ)

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