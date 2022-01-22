Якою буде весна в Україні 2022 року – холод і аномальна спека

Календарна весна в Україні настане вже за півтора місяці, але весняне тепло прийде трохи пізніше.

Синоптики прогнозують, що весна в Україні 2022 року буде холоднішою і менш сухою, ніж минулорічна. Середня температура повітря становитиме близько восьми градусів тепла.

Як повідомляє портал wisemeteo.com, навесні 2022 року буде 37 днів з температурою вище +10 градусів та 43 дні, коли стовпчики термометрів опустяться нижче +8 градусів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Прогноз погоди на березень 2022 року.

Березень буде прохолодним місяцем. По погоді місяць більше нагадуватиме грудень, але весняне сонце світитиме тепліше. Середня температура повітря у першому місяці весни становитиме +2 градуси. Опади будуть короткочасними. Вночі місцями заморозки.

Прогноз погоди на квітень 2022 року.

До 3 квітня температура повітря коливатиметься від +1 до +8 градусів. На початку місяця місцями можливі опади. У деякі дні стовпчик термометра підніматиметься до +16 градусів. Опадів буде небагато, більшість із них випаде приблизно 5 квітня. Загалом квітень 2022 року буде холоднішим, ніж у 2021 році. Великдень потрапляє на 24 квітня, саме з цього часу традиційно починається весняна тепла погода.

Прогноз погоди на травень 2022 року.

Середня температура травня становитиме +13 градусів. Найтеплішим днем ​​місяця буде 29 травня із температурою +22 градуси, найхолодніший день синоптики прогнозують 3 травня із середньодобовою температурою близько +4 градусів. Період опадів очікується з 17 по 22 травня.

Згідно з прогнозом погоди народного синоптика Леоніда Горбаня, який помер у жовтні минулого року, українцям доведеться довго чекати настання весни цього року. За його словами, зима відступить лише у квітні, і заморозки продовжаться до Великодня. Зате на початку травня розпочнеться справжнє літо.

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