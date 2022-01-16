Який штраф передбачено за відмову в оплаті карткою

Відтепер відмова в оплаті карткою вважається обмеженням прав споживачів. Бізнес штрафуватимуть, якщо клієнт подасть на них скаргу. Який штраф передбачено?

Про це повідомляє Держспоживслужба. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Клієнт має право обирати спосіб розрахунку на свій розсуд відповідно до ЗУ “Про захист прав споживачів”. Підприємства, які зобов’язані приймати безготівкову оплату згідно із законом, мають забезпечити покупця такою формою оплати.

Хто повинен мати POS-термінал або QR-код

До таких підприємств не належать ті, що ведуть свою діяльність у населених пунктах, де мешкає менше 25 тисяч осіб. Це передбачається постановою уряду “Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів”. Всі інші повинні забезпечити можливість безготівкової оплати за допомогою POS-терміналу або QR-коду.

Штрафи

Клієнт, якому відмовили у наданні послуги безготівкової оплати, має право поскаржитися до місцевих органів Держспоживслужби. Який штраф передбачено:

за відмову покупцю у реалізації його прав – десятикратна вартість товару (не менше 85 гривень) або 500 тисяч рублів (8500 гривень);

за порушення правил торгівлі – до 27 неоподатковуваних мінімумів або 459 гривень.

Держпродслужба нагадала про ці штрафи через те, що з початку 2022 року приватні підприємці мають використати реєстратори розрахункових операцій, включаючи програмні.

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