Як зміняться ціни на сало у січні 2022 року після свят

Сало в Україні перед новорічними святами рекордно подорожчало. Ціна товару за кілограм зросла до 380 грн. Проте продавці запевняють, що ціни на сало знизяться у січні після свят

Сало в Україні за останні роки подорожчало майже втричі. М’ясо і сало зрівнялося в ціні, тоді як раніше сало коштувало дешевше за м’ясо. Продавці реалізують сало упакованими по 200 г шматочками за 76 грн, щоб більше заробити. На районних базарах та ярмарках можна знайти сало по 160 грн за кіло або трохи дешевше. Добірне “генеральське” сало коштує від 250 грн за кілограм. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Чим зумовлені високі ціни на сало

Причини подорожчання криються в наступному. Справа в тому, що сало – це нішевий продукт. Він виробляється або невеликими фермерськими господарствами, або коли самі українці вирощують домашніх свиней на присадибних ділянках.

Великі промислові свинарські господарства виробництвом сала не займаються, а вирощують м’ясні породи свиней, оскільки торгові мережі та магазини беруть насамперед м’ясо.

За 2021 поголів’я свиней на домашніх дворах значно скоротилося – на 10%, порівняно з 2020 роком.

В Україні для виробництва сала береться лише вітчизняна сировина. Щоб сало було запашним і з прошарком, свиней відбирають переважно із приватних подвір’їв. Беруться породи, що вигодовуються на натуральних продуктах.

Корм для свиней теж дорожчає, тому віддавати тварин задарма господарі не хочуть. Для того, щоб виростити з маленького порося 120-кілограмового кабанчика, потрібно витратити тонну зерна, на що піде 6-7 тис. грн. При цьому аграрії твердять, що дефіциту сала на ринку не буде.

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