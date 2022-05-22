Як українські пілоти проривали блокаду Маріуполя – перша операція в історії

Перший командир полку “Азов” Андрій Білецький розповів про те, як українські пілоти проривали блокаду Маріуполя. Операція стала першою в історії

Екіпажі вертольотів доставляли в заблоковане місто підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам Маріуполя та забирали поранених і тіла вбитих.

Вони знали, що, найімовірніше, не повернуться, але все одно летіли, аби врятувати побратимів. Про героїзм пілотів і безпрецедентну операцію Білецький розповів в інтерв’ю українським ЗМІ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

За словами Білецького, було здійснено понад 5 спроб перекинути допомогу захисникам міста повітрям. Окрім двох останніх вони були успішними.

Про кілька проривів Білецький розповів журналістам, підкресливши, що такого не робила ще жодна армія в історії.

“Тобто спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. У цих спробах треба передусім виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ні в яких “падіннях чорного яструба” ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів у глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було”, – сказав він.

Білецький зазначив, що спецоперація планувалася та проводилася під егідою ГУР Міноборони. На самого першого командира “Азова” було покладено завдання організовувати десант. За час блокади, каже він, 72 бійці “Азова” було переправлено гелікоптерами для посилення оборони міста.

Одним із перших, хто був доправлений гелікоптером до Маріуполя, став “азовець” “Кельт”, він загинув наступного дня.

“Загинув так, як і хотів, до речі. Він багатьом друзям казав: “хочу вдома вмерти”. І загинув він на сусідній вулиці від того дому, де народився і виріс. Загинув прямо в серці своєї малої батьківщини”, – зазначив Білецький.

Доправляли гелікоптерами в Маріуполь також медиків.

“В останній виліт у гелікоптері погодилися летіти лікарі. Це була медсестра, анестезіолог, два хірурги – загалом 5 представників медичного персоналу, цивільних. Це люди з Дніпра. Я думаю, що раніше, чи пізніше можна буде говорити прізвища цих людей. Це справді для мене герої”, – розповів Білецький.

За його словами, усім було важко летіти, але найважче – першому й тим, хто вже знав, що росіяни вирахували трасу польоту і розташували відповідним чином засоби ППО.

“Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність загинути – просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші”, – зазначив Білецький.

Стосовно ж історії командира першого екіпажу гелікоптерів Білецький сказав, що вона гідна екранізації.

“Можливо, після війни, або навіть під час війни вона буде екранізована. Це історія для фільму. Але нехай ця людина сама розповість. Це вже повинен розповідати офіцер, пілот. А йому є що розповідати. Він живий-здоровий”, – констатував перший командир “Азова”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час доставки їжі та води на «Азовсталь» загинуло багато льотчиків. Глава держави назвав їх абсолютними героями які знали, що долетіти до “Азовсталі” і привезти туди ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених – майже неможливо. Що з таких вильотів мало хто повертався. Але пілоти все одно погоджувалися летіти.

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