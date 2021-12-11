Щоб отримати пенсію у зв’язку зі смертю, необхідно звернутися в територіальні органи Пенсійного Фонду або в виконавчі органи сільської, селищної чи міської ради

Порядок оформлення недоотриманої пенсії: подати заяву про виплату недоотриманої пенсії можна особисто, через законного представника, відправити документи рекомендованим листом.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

Також можна заповнити заяву про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера онлайн. Послуга — безкоштовна.

Виплата недоотриманої пенсії 2021 можлива, якщо надати наступні документи:

заява з вказаним періодом часу, коли було недовиплачено пенсію;

паспорт громадянина України (а також його копія);

копія свідоцтва про смерть пенсіонера;

пенсійне посвідчення померлого (якщо є);

документ, який підтверджує, що особа є родичем померлого (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

оформлена у відповідності до чинного законодавства домовленість (якщо заява подається довіреним представником).

Строк надання послуги складає 13 робочих днів з моменту подання заяви.

Якщо у пенсіонера не було членів сім’ї, або якщо вони не звернулися до органів ПФУ в установлений строк, недоотримана пенсія після смерті буде внесена до складу спадщини померлого.

Скільки пенсій виплачують після смерті? Проводиться виплата недоотриманої пенсії по місяць смерті включно.

Кому можуть відмовити в виплаті недоотриманої пенсії померлого і що робити

В якому випадку родичам померлого пенсіонера можуть відмовити у виплаті недоотриманої пенсії:

було подано не весь пакет необхідних документів;

в поданих документах містяться недостовірні дані.

Якщо вам було відмовлено у виплаті недоотриманої пенсії після смерті пенсіонера, ви або ваш законний представник можете оскаржити дане рішення. Для цього необхідно звернутися в окружний адміністративний суд і подати позовну заяву.

Разом з позовною заявою також подаються наступні документи:

документ, який підтверджує сплату судового збору у повному розмірі (або документ, який звільняє від сплати судового збору);

всі докази, які можуть підтвердити обставини, що було прийнято невірне рішення.

Як переоформити пенсію при зміні місця проживання