Як навчити дітей розпізнавати вибухонебезпечні предмети

Російські окупанти залишили після відступу вибухонебезпечні предмети, які цікаві багатьом українським дітям. Представники ЮНІСЕФ, що діє під егідою Організації Об’єднаних Націй, дали поради батькам, як убезпечити малих

Дитячий фонд ООН закликав мешканців України не втрачати пильності у повоєнний період. Експерти рекомендують провести зі школярами профілактичні бесіди. Вони рекомендували вибрати зручний момент та захопити дитину новою інформацією.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Фахівці порадили вибрати час, коли діти не зайняті мультфільмами чи іграми. Це потрібно, щоб їх увага була сконцентрована на вас.

Покажіть дитині зображення фугасної протипіхотної міни. Поясніть, що це міна, якої не можна торкатися. Вона може розірватись і нашкодити людині.

Поцікавтеся у дітей, на що схожий представлений предмет. Підкресліть, що міна хоч і нагадує гарного метелика, але несе в собі небезпеку. Вона може бути коричневою або зеленою, лежати у траві, під будинком або в кущах, де йшли бої.

Скажіть дітям, що найкраще рішення – одразу повідомити про знахідку дорослим, які викличуть рятувальників. Проте самим неповнолітнім у жодному разі не можна підходити та чіпати міну, поінформував ЮНІСЕФ Україна у соцмережі Facebook.

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