Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надало роз’яснення що робити, якщо ваші родичі загубилися і ви втратили зв’язок із рідними через війну

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як чинити у випадку, якщо ви чи ваші родичі загубилися. Про це йдеться на сайті міністерства. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

В першу чергу потрібно повідомити поліцейських про зникнення людини.

Алгоритм складається з трьох наступних кроків:

1. Повідомляємо органи Національної поліції за місцем проживання про зникнення людини.

2. Звертаємось до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію: 1648 – та спільно з операторами заповнюємо спеціальну анкету.

3. Звертаємось до колл-центру Уповноваженого з питань зниклих безвісти для уточнення інформації: 0800 339-247 (с понеділка по пятницю с 9.00 до 17.00); (095) 896-04-21 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber); (050) 600-25-37 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber).

«Слід надавати якомога більше інформації: копії документів, фото та відео зниклої людини, її медичні довідки, особливі прикмети (шрами, татуювання)», – зазначають в Мінреінтеграції.

Триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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