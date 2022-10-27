Виплати 2000 та 3000 гривень для українців скасували: хто не отримає гроші

Щодня ситуація на фронті змінюється. А отже, це означає, що змінюється число українців, що зможуть отримати виплати 2000 та 3000 гривень від держави

Як відомо, мешканці трьох територіальних громад в втратили право на отримання допомоги, а чотири територіальні громади —навпаки.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій поділилось з громадянами оновленим списоком громад. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Виплати більше не зможуть отримувати жителі Михайлівської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області, а також Путивльської міської територіальної громади та Садівської сільської громади Конотопського району Сумської області

Проте, таку можливість отримали мешканці Кушугумської сільської територіальної громади, Матвіївської сільської, Новомиколаївської сільської та Степненської сільської територіальних громад Запорізького району.

Виплати 3000 гривень з листопада — хто отримає одноразову допомогу