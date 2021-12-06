Встановлення касових апаратів для ФОП можуть перенести ще на рік

Рішення щодо обов’язкового встановлення касових апаратів для ФОП можуть відкласти ще на рік

В Україні знову можуть відкласти розширене застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій) або, як їх іще називають, касових апаратів. Депутати знову дозволяють підприємцям диктувати свої правила гри на ринку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

А підприємці категорично не хочуть встановлювати касові апарати. У Раді зареєстрували законопроект №6376, що передбачає внесення змін до Податкового кодексу, якими перенесуть запровадження касових апаратів ще на рік.

Як відомо, впровадження касових апаратів у підприємців, які працюють на єдиному податку, вже одного разу переносили: з 1 квітня 2021 на 1 січня 2022 року. Проте підприємцям цього виявилося замало, і вони вимагають перенести термін встановлення ще на рік.

Ініціатори законопроекту (а це група з 23 народних депутатів) мотивують своє рішення тим, що зараз бізнес переживає не найкращі часи через карантинні обмеження. Отже, бізнесу треба йти назустріч.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев каже, що через тіньові обороти та непрозорий процес продажів бюджет щороку втрачає близько 5 мільярдів гривень. А підприємці так відчайдушно пручаються установці касових апаратів лише через те, що тоді стане відома реальна величина їхнього річного обороту, і багатьом доведеться платити більше податків.

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