Влада Польщі у 2022 році посилить перевірку трудових мігрантів, які приїжджають з метою працевлаштування з інших країн. Нові норми зачеплять і українських заробітчан

Заробітчанам з України загрожують великі штрафи, депортація, заборона в’їзду до Польщі терміном до 5 років, якщо вони працюють нелегально. Рішення польського Сейму направлено на роботодавців та працівників, які не укладають офіційного трудового договору. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як розповіла віце-президент компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська, у Польщі мають намір викорінити незаконне працевлаштування працівників-іноземців. Для цього влада європейської держави вирішила запровадити інспектування підприємств.

Будь-якої миті, без попередження можуть прийти перевіряючі. Вони перевірять, чи всі працівники офіційно працевлаштовані та отримують заробітну плату офіційно.

Незважаючи на масовий виїзд українських заробітчан до Польщі, у країні фіксують гострий кадровий голод. На сьогоднішній день не вистачає:

більше 34 тисяч працівників у промисловості;

22,5 тисячі працівників у будівництві.

Про це свідчать дані Головного статистичного управління у Польщі,

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