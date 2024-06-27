Зараз нікого не дивують люди, які ходять по вулицях у військовій формі. Але не всі з них є військовослужбовцями. Як цивільних українців каратимуть за камуфляж.

Багато цивільних українців вдягають камуфляж, тим самим порушуючи закон. Яке покарання чекає на таких громадян розповідають «Новини України – НСН».

Яке покарання за носіння мілітарі-одягу

Не всі українці знають, що ще з 2019 року у Кодексі України про адмінправопорушення є стаття “Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців”.

Згідно неї, носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, тягне за собою:

або попередження та конфіскація форми зі знаками розрізнення;

або штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це від 2550 до 3400 грн) та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

За вчинення таких дій повторно протягом року, то:

або штраф від 3400 до 6800 грн та конфіскація форми зі знаками розрізнення;

або громадські роботи від 30 до 40 годин та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

Військова форма тільки для ЗСУ – як цивільних каратимуть за камуфляж

Адвокат Андрій Новак стверджує, що навіть поява у публічному місці у такому одязі, як футболка в піксель, є адміністративним правопорушенням.

Національна поліція має право затримати особу, якщо вона вдягнута у військову форму (зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ чи інших військових формувань). Після може бути складений відповідний протокол. Далі людину притягатимуть до відповідальності.

Хто має право носити мілітарі-одяг

Право на носіння військової форми:

військовослужбовці;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти;

курсанти;

ліцеїсти;

особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Які зміни готує парламент

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт №6569 “Про військову поліцію”. Наразі документ готується до другого читання.

Одна з норм закону передбачає, що осіб, вдягнених у військову форму, які не мають при собі документів, можуть затримати на добу. У випадку затримання керівник територіального органу управління Військової поліції негайно повідомляє про таких осіб начальника гарнізону та органи прокуратури.

Якщо буде підтверджено, що особа є цивільною, її відпускатимуть. Штраф військова поліція виписувати не матиме права.

Якщо ж виявиться, що це військовослужбовець, який ходив містом без документів, будуть з’ясовувати обставини та причини такої поведінки.

Джерело: bigkyiv.com.ua.

Ще новини України: Яке покарання передбачено для порушників комендантської години – пояснення юриста