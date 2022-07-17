Війська РФ посилюють контроль на окупованих територіях: в чому причина

Російські війська посилюють контроль на окупованих територіях. Ймовірно, це пов’язано із активністю українських партизан

Російська влада на окупованих територіях, ймовірно, вважає, що зростаюча активність українських партизанів ставить під загрозу і ускладнює зусилля по встановленню узгодженого з Москвою контролю, тому посилюють окупаційні режими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW, передає NNS

16 липня російська влада в Мелітополі значно збільшили російську військову присутність в місті і встановили блокпости для затримання і огляду мирних жителів. Адміністрація Херсонської області також попередила, що російська окупаційна влада в Каховському районі видала наказ про посилення режиму доступу до комунальних підприємств, що дозволить російським солдатам затримувати всіх охочих на 72 години.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях України і які фейки поширює Росія