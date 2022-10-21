Війна в Україні – втрати ворога і ситуація на фронті станом на 21 жовтня

Українські оборонці завдали серйозних втрат російській армії. Станом на 21 жовтня вже ліквідували щонайменше 66 750 окупантів. Яка ситуація на фронті?

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, упродовж минулої доби вдалося знищити 100 російських бійців. Зауважимо, що іноді відомство доповнює статистику втрат ворога, тож не виключено, що упродовж дня ця цифра може змінитися.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 24 канал.

Втрати ворога у техніці

Також на балансі ворога стає значно менше техніки. Від початку повномасштабного вторгнення на брухт перетворили:

танків – 2 573 (+6 одиниць),

бойових броньованих машин – 5 258 (+3 одиниці),

артилерійських систем – 1 648 (+2 одиниці),

РСЗВ – 372,

засоби ППО – 189,

літаків – 269,

гелікоптерів – 243,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 325 (+14 одиниць),

крилаті ракети – 329,

кораблі та катери – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 006 (+1 одиниця),

спеціальна техніка – 147.

Ворог намагається йти в атаку

Зауважимо, що російські загарбники продовжують спроби утримувати території, які вони захопили. Крім того, ворог прагне стримувати просування Сил оборони на певних напрямках. Водночас неспокійно на Бахмутському й Авдійвському напрямках, де спостерігаються спроби ворога йти вперед.

Так, за минулу добу зафіксували атаки у районах Білогорівки, що на Луганщині та Опитного, Бахмута, Побєди та Мар’їнки, що на Донеччині. Наші військові потуги ворога присікли та відкинули його.

Упродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетні та 24 авіаційні удари. Також зафіксували понад 30 обстрілів з використанням РСЗВ. Крім того, по території нашої держави ворог випускав крилаті і зенітні керовані ракети. Запустили також понад 20 безпілотників-камікадзе “Шахід-136”.

Мінус 370 окупантів, гелікоптер, 6 ракет і 25 БПЛА – війна в Україні 20 жовтня, ситуація на фронті