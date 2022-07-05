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В Україні заборонено в’їзд і виїзд військовозобов’язаних з місця проживання без дозволу військкомату

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Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час заборонено в’їзд і виїзд військовозобов’язаних, призовників, та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату)

З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає NNS

В Україні заборонено в’їзд і виїзд військовозобов’язаних з місця проживання без дозволу військкомату

«Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни», – йдеться в повідомленні.

Дії Міністерства оборони відбуваються у межах чинного законодавства. Закони України:

  • “Про правовий режим воєнного стану”;
  • “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;
  • “Про військовий облік і військову службу”.

Разом служимо і працюємо на Перемогу!

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