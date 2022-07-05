В Україні заборонено в’їзд і виїзд військовозобов’язаних з місця проживання без дозволу військкомату

Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час заборонено в’їзд і виїзд військовозобов’язаних, призовників, та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату)

З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає NNS

«Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю. Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни», – йдеться в повідомленні.

Дії Міністерства оборони відбуваються у межах чинного законодавства. Закони України:

“Про правовий режим воєнного стану”;

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

“Про військовий облік і військову службу”.

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