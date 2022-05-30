В Україні з червня збільшаться тарифи на проїзд у громадському транспорті: у яких містах

У травні перевізники повідомили про зростання вартості проїзду у передмісті Києва, а з червня тарифи на проїзд збільшаться у деяких областях України

Тарифи на проїзд з червня збільшаться на Львівщині та Дніпропетровщині. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Вже з 2 червня вартість однієї поїздки у маршрутці Львова становитиме 15 гривень, незважаючи на те, що місцеві перевізники вимагали встановити тариф понад 20 гривень, погрожуючи тим, що автобуси не виїдуть на маршрути. Все тому, що у існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 гривень, а сьогодні вона – майже 60 гривень. При цьому ціна на проїзд у трамваях та тролейбусах Львова не зміниться.

У місті Нікополь Дніпропетровської області місцева влада хоче підвищити ціни на проїзд у маршрутках до 10 грн за поїздку. Точної дати ще не назвали. Перевізники розрахували, що в тарифі, що діє, було закладено вартість пального на рівні 27 гривень за літр, а на сьогоднішній день ціна на АЗС може досягати 70 грн/л. Це означає, що тарифи на проїзд треба підвищувати.

З сьогоднішніми цінами на бензин незабаром доведеться підвищувати ціни на проїзд у всіх містах. Місцева влада Полтави також одна з тих, хто ставить на порядок денний питання про підвищення тарифів на проїзд до 15 гривень.

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