В Україні вводять нові правила перетину кордону з Польщею для авто з 1 вересня: що зміниться

В Україні ідятимуть нові правила перетину кордону з Польщею для автотранспорта. Організація руху транспорту через пункти пропуску за новими правилами діятиме з 1 вересня. Нововведення покликані вирішити проблему довгих черг і тягучок
Про це передали в прес-службі Державної митної служби України, передає NNS
Так, в рамках пілотного проекту тимчасово змінять категорії пунктів пропуску українсько-польської ділянки кордону – легковики та вантажівки розведуть по різних ПП.
Зазначається, що в ході двосторонніх зустрічей між представниками митних служб, міністерств інфраструктури і транспорту України та Польщі було погоджено, що рух ТЗ повною масою до 7,5 тонни має скеровуватись на менші пункти пропуску, а саме:
- “Устилуг – Зосин”,
- “Грушів – Будомеж”,
- “Смільниця – Кросценко”
- “Угринів – Долгобичув”.
Для авто повною масою понад 7,5 тонни будуть відкриті пункти пропуску:
- “Рава-Руська – Хребенне”;
- “Краківець – Корчова”;
- “Шегині – Медика”;
- “Ягодин – Дорогуск”.
Такий пілотний проект щодо змін в організації руху транспорту триватиме в період з 1 вересня по 30 листопада на всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону.
За результатами такого експерименту із порядком організації його можуть перевести вже на постійну основу.
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