В Україні вводять нові правила перетину кордону з Польщею для авто з 1 вересня: що зміниться

В Україні ідятимуть нові правила перетину кордону з Польщею для автотранспорта. Організація руху транспорту через пункти пропуску за новими правилами діятиме з 1 вересня. Нововведення покликані вирішити проблему довгих черг і тягучок

Про це передали в прес-службі Державної митної служби України, передає NNS

Так, в рамках пілотного проекту тимчасово змінять категорії пунктів пропуску українсько-польської ділянки кордону – легковики та вантажівки розведуть по різних ПП.

Зазначається, що в ході двосторонніх зустрічей між представниками митних служб, міністерств інфраструктури і транспорту України та Польщі було погоджено, що рух ТЗ повною масою до 7,5 тонни має скеровуватись на менші пункти пропуску, а саме:

“Устилуг – Зосин”,

“Грушів – Будомеж”,

“Смільниця – Кросценко”

“Угринів – Долгобичув”.

Для авто повною масою понад 7,5 тонни будуть відкриті пункти пропуску:

“Рава-Руська – Хребенне”;

“Краківець – Корчова”;

“Шегині – Медика”;

“Ягодин – Дорогуск”.

Такий пілотний проект щодо змін в організації руху транспорту триватиме в період з 1 вересня по 30 листопада на всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону.

За результатами такого експерименту із порядком організації його можуть перевести вже на постійну основу.

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