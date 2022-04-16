В Україні виявлено фальсифіковане вершкове масло – хто виробник

Незважаючи на війну, що триває в Україні, фальсифікатори продуктів не припиняють своєї діяльності. Так, в Україні виявили чергового виробника, що виготовляє фальсифіковане вершкове масло

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В інформації від Держпродспоживслужби йдеться, що до їхнього управління не раз надходили звернення від споживачів щодо низької якості вершкового масла 73% жирності, яке виробляє ТОВ “Пустомитівський молокозавод”. Адреса реєстрації цього підприємства – село Пустомити Гощанского району на Рівненщині.

Як з’ясувалося в ході перевірки, молокозавод у Пустомитах взагалі не має ніякого права на виробництво і зберігання харчових продуктів тваринного походження. Це з’ясувалося з даних, що містяться в Державному реєстрі потужностей операторів ринку. Відповідно, вся його виробнича програма – це повна самодіяльність, яка не має нічого спільного із законом. А отже й вершкове масло, вироблене цим підприємством, також є фальсифікатом.

“Уникайте придбання вищезазначеної продукції і у разі виявлення в обігу повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області”, – йдеться у повідомленні.

Крім того обласне управління Держпродспоживслужби направило листа до Головного управління Нацполіції у Рівненській області, в якому йдеться про незаконну виробничу діяльність підприємства у Пустомитах.

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