В Україні військовий облік жінок може стати обов’язковим тільки для однієї професії

Найближчими днями будуть внесені зміни до останнього наказу Міністерства оборони України про військовий облік жінок. Верховна Рада може зробити його обов’язковим для жінок тільки однієї професії

Зокрема, Рада може зробити військовий облік обов’язковим тільки для жінок-медиків.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, передає NNS

Водночас тривають дискусії і щодо інших спеціальностей, які можуть стати обов’язковими.

“Верховна рада розгляне проект закону, який запропонував і підтримав профільний Комітет, про взяття на військовий облік. Пропонується варіант обов’язкового обліку для жінок-медиків. Що стосується інших військово-облікових спеціальностей, то вони будуть носити виключно добровільний характер”, – заявив Веніславський.

Він запевнив, що негативних наслідків з 1 жовтня не варто очікувати. Крім того, ніяких проблем немає, якщо жінка добровільно хоче вступити на військову службу.

Міноборони на рік відтермінувало військовий облік для жінок