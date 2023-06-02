В Україні відновлюють перевірку лічильників – що треба знати

В Україні відновлюють перевірку лічильників у квартирах українців. Виняток зроблено лише для тимчасово окупованих територій

Про це розповів голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Перевірки передбачені постановою №440 від 7 квітня 2023 р.

Про це розповідає НСН.

“Прийняте рішення поширюється на всіх виконавців послуг, за винятком тимчасово окупованих територій. Усі без винятку лічильники централізованого опалення та гарячого водопостачання із простроченими свідченнями мають пройти перевірку”, – пояснив Попенко

Міжзвіряльний інтервал лічильників води та тепла становить 4 роки. Перевірку здійснюють ліцензовані організації. Лічильник води можна перевірити на місці, не знімаючи та не здаючи до організації.

В Україні відновлюють перевірку лічильників

Якщо не провести вчасно перевірку лічильників, можуть прийти платіжки з “космічними сумами”. Справа в тому, що показання “простроченого” лічильника не приймаються, і в такому випадку платити доводиться за нормами, які зазвичай значно вищі від фактичного споживання.

Дані про те, хто має платити за перевірку лічильників у квартирі, зазвичай зазначені у договорі з постачальником комунальної послуги. У законодавстві зазначено, що платить власник лічильника – по суті той, хто його купував. А загальнобудинковими лічильниками займається йди постачальник послуг, або ОСББ.

Як ми повідомляли раніше, спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому не можна фотографувати уламки ракет після збиття їх силами ППО

«Бачимо, що знімають уламки ракет, які лежать у межах Києва (йдеться про фото, опубліковане мером міста Віталієм Кличком — ред.). Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим більше західне озброєння — той самий Patriot чи ракета NASAMS, то ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Друге — вони це знімають, викладають у себе в Росії і показують, як „українські націоналісти“ зенітними ракетами західного зразка „вдарили“ по своїх домівках і жителях, використовуючи це в рамках своєї пропаганди», — наголосив Ігнат

Представник Повітряних сил також наголосив, що «фото з ракетами краще заблюрити, бо це наслідки роботи ППО — ракета розвалюється в повітрі, адже її уламки не розчиняються в повітрі».

Також він укотре нагадав, що під час повітряної тривоги варто перебувати в укритті.

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