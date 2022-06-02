В Україні триває вакцинація проти Covid – 19, за винятком двох областей

Вакцинація від коронавірусної хвороби продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, – пише Центр громадського здоров’я. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури», – заявив Ігор Кузін.

До повномасштабної війни працювало більше ніж 3,5 тисячі пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації і 1400 мобільних бригад для важкодоступних груп населення. До 24 лютого в Україні проводили близько 100 тисяч щеплень щодня. Тепер – 50–60 тисяч за тиждень.

«Наразі використовуються дві вакцини – CoronaVac і Pfizer. Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо в нас вистачає перших двох», – зауважив головний державний санітарний лікар.

Наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах.

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