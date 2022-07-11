В Україні скоротилося виробництво сирів: які причини занепаду галузі

В Україні скоротилося виробництво сирів. Скорочення обсягів виробництва сталося через скорочення попиту і надвисокі ціни на цей товар вітчизняного виробництва

Однак ніша, яку звільнюють українські сировари, швидко заповнюється імпортним продуктом, пише видання infagro. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ціни на сир українського виробництва зростають через високу собівартість сировини, а також через дорогу логістику. Однак збіднілий український споживач не готовий купувати сири за високими цінами. Не знаходячи реалізації своїй продукції, вітчизняні виробники змушені згортати виробництво.

Так, у червні 2022 року обсяги виробництва сичужних сирів впали порівняно до червня минулого року на 5%. Падіння начебто не критичне, однак у сегменті сирних продуктів воно набагато відчутніше. Цьогоріч у червні їх виготовили на 35% менше, ніж у червні 2021 року.

Наші сири охоче купують у Казахстані. Але експортні поставки не рятують українських сироварів. Адже левову частку заробітку поглинає дорога логістика. Водночас доставка в країни Євросоюзу вартує дешевше. Але там і платять за наш сир менше, ніж у Казахстані. Отже виходить, що українським виробникам сиру немає нормального заробітку ні в Європі, ні в Казахстані, який раніше купував немало українського сиру. А внутрішній ринок, через обмежену купівельну спроможність українців, не готовий до купівлі великих обсягів цього продукту.

Тим більше, що нішу, яку звільняють українські сировари, хутенько заповнюють імпортними поставками сирів. За кордоном вони дешевші, ніж у нас. І через це українцям вигідніше купувати закордонний сир, ніж продукт вітчизняного виробництва.

Цукерки стануть великим дефіцитом – чому підприємства кондитерської галузі зупиняються