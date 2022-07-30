В Україні пропонують легалізувати проституцію – українці активно підписують петицію

В Україні пропонують легалізувати проституцію – громадяни активно підписують петицію. Легалізація проституції допоможе підвищити бюджетні надходження, а також захистить самих жриць вільного кохання та їхніх клієнтів

Відповідне звернення з’явилось на президентському сайті електронних петицій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Автор петиції Сергій Дрелінський вважає, що легалізація проституції є одним із атрибутів демократичного суспільства, яке гарантує своїм громадянам свободу волі. Очевидно йдеться як про вільний вибір професії, так і про вільний вибір , із ким проводити час.

Ініціатор петиції переконаний, що легалізація проституції покладе край тактиці замовчування цього явища, яке фактично є, але на яке суспільство цнотливо заплющує очі. Крім того, легалізація цієї професії сприятиме наповненню державної скарбниці та вирішенню кричущих соціальних проблем.

Отже, легалізація проституції, на думку автора, матиме такі позитивні наслідки:

виведе з тіні сферу послуг, яка де-факто існує;

забезпечить стабільні надходження до бюджету через податки;

зменшить ризик поширення венеричних захворювань завдяки обов’язковим медичним оглядам, які будуть проходити ті, хто трудиться в цій галузі.

Очевидно автор петиції ще забув про соціальний захист, який з’явиться у жриць кохання, а також про страховий стаж, який будуть зараховувати повіям, що сплачуватимуть ЄСВ.

До речі, менше двох років тому, у вересні 2020, тодішній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков однозначно висловлювався проти легалізації марихуани, зброї та проституції.

Щодо першого, він вважав, що в Україні нерідко під благородною вивіскою реалізуються злочинні ідеї. Екс-спікер мав на увазі зловживання від легалізації вирощування марихуани начебто у медичних цілях. Водночас тоді ж, у 2020, ідею легалізації марихуани в медичних цілях підтримав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Зрештою в 2022 році Кабмін вже схвалив законопроект щодо легалізації медичного канабісу.

Щодо легалізації зброї, то депутати можуть ухвалити відповідний закон вже до кінця літа. І очевидно, що вже з наступного року продаж пістолетів легалізують.

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