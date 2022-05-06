В Україні планують послабити заборону на виїзд чоловіків за кордон

В Україні планують послабити заборону на виїзд за кордон на період дії воєнного стану. Деяким категоріям чоловіків призовного віку можуть дозволити залишати країну

Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу “Україна 24”. Він відповів на запитання журналістки про те, чому за повного мобілізаційного резерву українським чоловікам досі не можна виїжджати за кордон.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

“Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткостроково. Адже волонтери і так їдуть із зобов’язанням повернутися. Бізнесмени, вчені, багато інших категорій чоловіків, які цього потребують”, – сказав радник.

Арестович додав, що цей процес займе деякий час, бо потрібні зміни законодавства та рішення Верховної Ради.

“Такі рішення нелегко приймати під час війни. Але дискусія триває щодня і стає більш напруженою, адже економіку також треба запускати”, – додав він.

Список підстав для виїзду чоловіків призовного віку за кордон

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