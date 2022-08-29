В Україні планують збільшити виплати за прихист переселенців – яку суму можна отримати

Кабінет міністрів має намір удвічі збільшити чинні виплати за прихист переселенців. На яку суму сожна розраховувати

Кабінет міністрів має намір удвічі збільшити компенсацію тим людям, які прихистили внутрішніх переселенців.

Про це заявила віце-прем’єра з питань реінтеграції Ірина Верещук у Миколаєві. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

За її словами, наразі обговорюється питання внесення змін до відповідних постанов Кабінету міністрів України щодо внесення змін до програми «Прихисток».

«Програма працюватиме таки чином, що не 450, а 900 гривень будуть обов’язковими як компенсація від держави, якщо люди розмістили у себе чергових переселенців», — зазначила вона..

Як відомо, на сьогодні ті, хто прихистив у себе переселенців, щомісяця отримують компенсацію в розмірі 450 гривень.

Як повідомлялось, бажаючі прихистити родину переселенців мають звернутися із заявою до органів місцевої влади або долучитися до програми через «Дію» або сайт «Прихисток», де створити відповідне оголошення про намір надати житло внутрішньо переміщеним особам.

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