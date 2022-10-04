Як в Україні змінились правила виплати відпускних під час війни. Як тепер здійснюється така виплата і що потрібно знати працівникам

Про те, як змінились правила виплати відпускних повідомляє Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці, передає NNS

Як вказано, тепер заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором.

Відповідні зміни були внесені Законом України від 01.07.2022 р. № 2136-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» до ст. 115 КЗпП. Ця норма діє з 19 липня 2022 року.

Тож наразі відпускні за весь час відпустки повинні бути виплачені не пізніше моменту початку відпустки. При цьому моментом початку відпустки вважають нуль годин нуль хвилин першого календарного дня відпустки, зазначеного у рішенні про її надання.

Варто пам’ятати, що трудовим або колективним договором можуть бути встановлені інші умови здійснення такої виплати. Однак такі договори не мають погіршувати становище працівників порівняно з загальним законодавством.

Як правило, умови, у т.ч. договорів про працю, щодо відтермінування належних працівникові виплат на більш пізній момент вважаються гіршими у порівнянні з умовами виплати їх у гарантований законодавством термін або раніше. З метою уникнення конфліктів і спорів вважаємо недоцільним при укладенні договорів вносити до них положення, що не відповідатимуть нормам ст. 115 КЗпП, – йдеться у повідомленні.

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