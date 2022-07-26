В Україні оголошено I рівень небезпеки – де очікується погіршення погоди

Синоптики попередили про град та шквали в деяких регіонах України. Погіршення погоди очікується переважно у західних областях

Синоптики попереджають про погіршення погодніх умов у деяких областях України сьогодні, 26 липня. Про це повідомляє «Укргідрометцентр». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«У другій половині дня 26 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

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У вівторок, 26 липня, на сході та заході України ітимуть короткочасні дощі, а на Закарпатті та півдні очікується спека.

У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17 градусів, на півдні країни до +20, вдень +23-28, у південній частині та західних областях 27-32, на Закарпатті до +35.

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