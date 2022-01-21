В Україні оголошено штормове попередження – де буде сильний вітер

На 21 січня в Україні оголошено штормове попередження

Сильний вітер очікується вночі у західних та східних, вдень в більшості областей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Сьогодні вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 21 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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