В Україні очікується масштабна перевірка пенсій: хто може втратити гроші під час війни

В Україні очікується масштабна перевірка пенсій. Громадяни, які обманним шляхом їх отримали, можуть втратити гроші. Законність отримання виплат перевірять. Хто ризикує залишитися без грошей під час війни

Пенсії заберуть у тих, хто оформив їх за допомогою фальшивих довідок. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Українці можуть зіткнутися з проблемами під час тривалого перебування за кордоном, а також під час працевлаштування під час отримання соціальної пенсії. Офіційне працевлаштування пенсіонерів – найчастіший випадок урізання пенсій. Справа в тому, що безробітним пенсіонера двічі на рік автоматично перераховують соцвиплати через зростання мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму. Для працевлаштованих пенсіонерів таких перерахунків не передбачено.

Чиновники зазначають, що порушення є масовими. Реєстр не працює, як слід, і справжній обмін даними так і не відбувся. Багато українців, як і раніше, намагаються отримати допомогу одразу в кількох регіонах. Є пенсіонери, які оформили виплати з липовими довідками, а ПФУ заплющили на це очі. Вони купують довідки про стаж та про інвалідність.

Вчена Лідія Ткаченко пояснила: у період дії воєнного стану всі виплати продовжили автоматично, тому звертатися до органів соцзахисту з документами не потрібно.

“Вся верифікація може спрацювати за тими виплатами, де є перевірка доходів. За субсидіями, за виплатами малозабезпеченими. За пенсіями і перевіряти нічого, якщо пенсія призначена, отже, людина вже має на неї право. Єдине порушення – якщо людина померла, але продовжує отримувати гроші. Але це практично неможливо. За пенсіями вони нічого не можуть виловити”, – зазначила експерт.

Верифікація пенсій має відбуватися у три етапи: під час звернення за допомогою, при її отриманні та після оформлення. В уряді поки що немає ефективного механізму обміну інформацією, тому встановлювати порушників складно.

Хто ще з українців може отримати гроші від держави під час війни