В Україні очікується дощ та мокрий сніг – прогноз погоди на 10 березня

Сьогодні, 10 березня, частину країни накриє дощ. У північних регіонах нашої країни можливий мокрий сніг. Який прогноз погоди озвучили синоптики

Про це повідомляє НСН з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ. На півночі України місцями дощ з мокрим снігом.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується в межах від +8 до +13 градусів, на півдні та заході – до +17. У північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +4 +9 градусів.

Вночі температура опуститься до +2 +7 градусів, а на півночі від +2 до -3.

Прогноз погоди на 10 березня

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень без опадів, а ночі можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у столиці вдень +6 +8 градусів, а вночі близько нуля.

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