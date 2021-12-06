В Україні нарешті почали знижуватися ціни на гречку

В Україні нарешті стали падати ціни на гречку. Зниження вартості цієї популярної крупи фіксують у всіх великих торгових мережах, які присутні на продовольчому ринку української столиці

Ціни на гречку знизились у супермаркетах Ашан, Metro Novus та Varus. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Середня вартість цієї крупи у листопаді становила 47,90 гривні. А вже у грудні середня варість впала до 44,75 гривні.

Це тим більше втішно, що вартість гречки зростала у торговельній мережі ще з початку серпня, незважаючи на те, що аграрії зібрали цього року непоганий урожай цієї крупи. При цьому багато експертів прогнозували, що ціни на гречку мають піти вниз, проте вони продовжували зростати.

Експерти аграрного ринку пояснюють це тим, що вирощений в Україні врожай все одно не покриває внутрішньої потреби в цій крупі, і тому її доводиться імпортувати. А за таких умов вона, звичайно, не може бути дешевою.

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