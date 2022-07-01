В Україні деякі громадяни мають право вийти на пенсію у 55 років

Деякі українці можуть вийти на пенсію у 55 років. Про це розповіли у Пенсійному фонді України

В Україні деякі громадяни мають право вийти на пенсію раніше за інших. Йдеться, зокрема, про працівників залізничного транспорту. Вони можуть отримувати пенсію на вислугу років, починаючи з 55 років.

У Пенсійному фонді нагадали про умови виходу на пенсію для цієї категорії українців. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, така пенсія призначається особам відповідно до списку професій та посад робочих локомотивних бригад та окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах.

Вийти на пенсію за вислугою років у 55 років працівники залізниці можуть за наявності страхового стажу станом на 3 жовтня 2017 року (дня вступу в силу Закону України від 03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”) — 26 років 6 місяців, з них не менше 12 років 6 місяців на роботі з організації перевезень і забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті.

Також вийти на пенсію достроково в Україні можуть громадяни, звільнені з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із скороченням штату працівників або у зв’язку із ліквідацією, реорганізацією підприємства. При цьому на момент звільнення їм має залишатися не більше як півтора року до досягнення 60-річчя.

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