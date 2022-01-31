Останнім часом без електрики залишаються цілі мікрорайони у містах. В чому причина масових відключень електроенергії в Україні

Останнім часом в Україні почастішали масові відключення електроенергії. Нерідко без електрики залишаються не окремі будинки або квартали, а цілі мікрорайони у містах. Однак це не пов’язано з віяловими відключеннями електроенергії, як дехто вважає. Причина – в іншому: в Україні почастішали аварії на електромережах.

Про це розповів в ефірі одного з телеканалів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Названо три основні причини відключень

Відключення електроенергії можуть бути пов’язані із:

плановими ремонтними роботами;

погодними умовами;

аварійними ситуаціями, що виникли через перевищення навантаження на електромережу.

Що стосується першої причини, то тут усе зрозуміло. Про планові роботи на електромережах, жителів будинків, в яких не буде електрики, попереджають заздалегідь. Власне, у кожного обленерго є графік планових ремонтів і вимкнень електроенергії. Він доступний на сайті компанії.

Погодні умови також можуть спровокувати припинення подачі електроенергії. Наприклад, це може статись через сильні пориви вітру або обледеніння ліній електропередач. Із цих причин можуть статись обриви або просто може спрацювати автоматика, яка попереджає аварійні ситуації.

Що стосується третьої причини – перевищення навантаження на електромережу, то про на ній Володимир Омельченко зупинився детальніше.

“В країні відбуваються так звані “недотопи”, коли теплокомуненерго подає недостатню кількість в будинки по нормативу тепла, тобто енергоносій нижче нормативів. Тому люди у квартирах для того, щоби отримувати нормальний температурний режим вимушені підключати електромережі й опалюватися шляхом камінів, електричних приладів різних. І це теж сприяє тому, що збільшується навантаження на мережі і відбуваються різні аварійні ситуації”, – каже Омельченко.

Аварій на електромережах стане менше із впровадженням RAB-тарифів

В Україні упродовж трьох-чотирьох останніх десятиліть майже нічого не робилось для оновлення електромереж. Нові власники, що приватизували обленерго, лише прагнули отримати зі своєї власності якомога більше прибутку, не переймаючись її станом. Це призвело до того, що на сьогодні близько 80% електромереж перебувають у зношеному стані. І якщо негайно не взятись за їхню модернізацію, то може статись ефект доміно, коли окремі ланки енергосистеми посипляться одна за одною.

Аби цього не допустити, із 2021 року в Україні впровадили так звані RAB-тарифи для обленерго. RAB-тарифи – це диференційовані доходи від старих і нових мереж, які будуть включатись у тарифи для споживачів. Для старих мереж нормативна ставка доходу становить лише 3%, тоді як для нових (оновлених вже після впровадження RAB-тарифа) ставка доходу набагато вища – 16,74%. Таким чином, RAB-тарифи стимулюватимуть постачальників енергії до оновлення мереж, адже від того залежатиме їхніх дохід.

“Це методологія встановлення тарифу для того, щоби робота цих мереж була більш надійною. Але потрібен певний час, щоби стабілізувалася робота мереж, оскільки протягом багатьох десятиліть нічого майже не робилося, тому що не вистачало фінансів. Я думаю, якщо ця тенденція з впровадження RAB-регулювання продовжиться і НКРЕКП буде уважно слідкувати, щоби компанії дотримувалися вимог RAB-регулювання і не зловживали фінансовими коштами й витрачали їх саме туди, куди потрібно, тоді ситуація буде нормалізуватися”, – підкреслив Володимир Омельченко.

Отже, із запровадження такого стимулюючого тарифоутворення оновлення електромереж має піти пришвидшеними темпами. А відтак, кількість аварій в електромережах буде зменшуватись, адже підвищиться їхня надійність.

Названо побутові прилади, які споживають електроенергію після відключення