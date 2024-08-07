В археологічних дослідженнях територій Каховського водосховища застосовуватимуть супутники – ЮНЕСКО допоможе

У ЮНЕСКО заявили, що готові допомогти Інституту археології України та Національному заповіднику Хортиця в археологічних дослідженнях територій Каховського водосховища.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, передають “Новини України – НСН”.

“Ми готові надавати всебічну підтримку, зокрема щодо того, аби сприяти співпраці між органами влади та різними організаціями, також підтримувати цей процес логістично та організаційно”, — зазначила Голова бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.

Щоб полегшити процес моніторингу ситуації на археологічних обʼєктах на окупованих територіях, ЮНЕСКО буде використовувати супутникові знімки, до яких має доступ. Також це допоможе координувати дослідників.

Експерти Національного заповідника Хортиця будуть відповідальні за розкопки, а також у майбутньому можуть займатися дослідженням територій лівого берега Дніпра, які поки що перебувають в окупації.

В археологічних дослідженнях територій Каховського водосховища, застосовуватиме супутники – ЮНЕСКО допоможе

Також до розкопок долучать спеціально створений підрозділ військових, які будуть охороняти об’єкт від пограбування та розчищати територію.

Як ми розповідали раніше, в “Укргідроенерго” повідомили, про можливість відновлення Каховської ГЕС після деокупації.

За словами гендиректора “Укргідроенерго” Ігоря Сироти, вона буде потужнішою, адже раніше були плани побудувати поруч із Каховською ГЕС ще одну станцію – ГЕС-2.

Нині в планах – одна станція з потужністю близько 600 МВт.

Гендиректор стверджує, що на відбудову Каховського гідровузла буде потрібні роки.

“Водосховище можна відновити за кілька років. Будівництво самої станції, за попередніми підрахунками, може зайняти п’ять-шість років. Разом з експертизою та демонтажем, відновлення займе близько семи-восьми років. Щодо точної суми на відновлення – поки не можемо сказати, але орієнтовно вона може становити від $1 млрд до $1,2 млрд. Відбудова Каховської станції, на мою думку, буде знаковою подією. Наразі ми проговорюємо з потенційними партнерами попередні кроки можливої співпраці. Але конкретики поки що немає, бо потрібно деокупувати території”, – підсумував Сирота.

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