Українців просять не поширювати особисту інформацію військовополонених: чим це може нашкодити

Українців просять не поширювати особисту інформацію військовополонених. Це може нашкодити захиснику та ускладнити процес звільнення
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Головне управління розвідки Міноборони, передає NNS
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими нагадав, які дані про захисників не можна розповсюджувати:
- позивні;
- військову частину;
- місце дислокації підрозділу;
- обставини потрапляння в полон.
Крім того, не потрібно розповідати публічно чи поширювати в мережі інформації про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких. Це провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.
Куди звертатися з питаннями про полонених?
Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:
+380954127424
Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.
Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37
Національне інформаційне бюро:
1648
(044)287 81 65
Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:
+380676508332
+380980873601
Національна поліція:
+380894201866
Міжнародний комітет Червоного Хреста:
0 800 300 155
Українців просять повідомляти про колаборантів і зрадників