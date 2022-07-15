Українців просять не поширювати особисту інформацію військовополонених: чим це може нашкодити

Українців просять не поширювати особисту інформацію військовополонених. Це може нашкодити захиснику та ускладнити процес звільнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Головне управління розвідки Міноборони, передає NNS

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими нагадав, які дані про захисників не можна розповсюджувати:

позивні;

військову частину;

місце дислокації підрозділу;

обставини потрапляння в полон.

Крім того, не потрібно розповідати публічно чи поширювати в мережі інформації про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких. Це провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.

Куди звертатися з питаннями про полонених?

Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

+380954127424

Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.

Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37

Національне інформаційне бюро:

1648

(044)287 81 65

Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:

+380676508332

+380980873601

Національна поліція:

+380894201866

Міжнародний комітет Червоного Хреста:

0 800 300 155

Українців просять повідомляти про колаборантів і зрадників