Українцям зараз доступні виплати від трьох міжнародних організацій

Багато громадян України потрапили у скрутне становище через війну. Українцям зараз доступні виплати трьох міжнародних організацій

Такі дані наводить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті uamedia.eu.

“Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців”, – зазначають у Мінреінтеграції.

Виплати можна отримати як на банківський рахунок, так і готівкою в державних банках чи на Укрпошті.

Основна вимога до призначення допомоги – не отримувати виплат від інших міжнародних організацій раніше.

Естонська рада у справах біженців примає заявки через кол-центр

Отримати гроші від Естонської ради у справах біженців можуть

5 людей у сім’ї. Сума – 2200 гривень на особу раз на місяць упродовж трьох місяців. На першу виплату чекати 5 днів із дати підтвердження заявки.

Кому можуть призначити виплати:

громадяни, члени сімей яких були поранені або травмувались внаслідок бойових дій;

люди, які внаслідок бойових дій повністю втратили житло або воно зазнало пошкоджень та потребує ремонту;

одинокі матері/батьки з неповнолітніми дітьми;

сім’ї, де є люди з інвалідністю, онкохворобами чи з іншими складними захворюваннями;

люди, які втратили роботу і залишились без заробітку;

внутрішньо переміщені особи, які не можуть повернутися додому;

малозабезпечені сім’ї працездатного віку.

Щоб подати заявку, потрібно зателефонувати до кол-центру організації: (067)105-28-03 – щодня 9:00-19:00.

На сайті зазначається, що організація отримує до 300 000 дзвінків на день, тому телефонні лінії перевантажені – Естонська рада у справах біженців просить поставитись до цього з розумінням.

Для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, є можливість залишити заявку на сайті.

Допомога від Червоного Хреста – в офісах місії

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста може виплатити 2 500 гривень раз на місяць упродовж 3 місяців. На першу виплату треба чекати 1-1,5 місяця. На допомогу можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи;

мешканці тимчасово окупованих та деокупованих територій;

люди у зоні активних бойових дій в України.

В першу чергу допомогу призначатимуть малозабезпеченим сім’ям та людям з інвалідністю.

Заявку можна подати в офісах місії – Полтаві, Одесі, Дніпрі та Києві. Отримати гроші готівкою можна у Приватбанку, Ощадбанку або Укрпошті.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

Одноразову виплату 6600 гривень на кожного члена сім’ї (по 2200 гривень за три місяці) можна отримати через офіси організації̈ у таких областях: Львівський, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській Одеській, Чернігівський, Харківський та Київській.

Для оформлення заявки усім членам родини треба прийти в офіс особисто. Гроші прийдуть переказом на банківську карту. Чекати на виплату доведеться 4 тижні з дати подання заявки.

На допомогу можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи;

постраждалі після воєнних дій 2022 року у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Сумській областях;

люди, які повернулись додому після вимушеного переміщення у інші області через військові дії;

люди, що підпадають під ці критерії, повинні мати місячний дохід менше, ніж 5 400 гривень на одного члена родини.

Хто може розраховувати на допомогу від міжнародних організацій: відповіді на запитання