Українці зможуть відправляти посилки з поштоматів “Нової пошти”: ціна послуги та інструкція

“Нова пошта” впровадила нову важливу функцію, яка спростить життя українців. Відтепер посилки можна буде відправляти з поштоматів. Однак ця важлива й зручна послуга діє поки що лише у певних містах

Що і як можна відправляти з поштоматів, скільки це коштує NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Як відправити посилку з поштомату?

1. Для початку потрібно створити посилку в мобільному додатку “Нової пошти”.

2. Далі відправлення варто запакувати. При цьому, маркування не потрібно.

3. Підходите до найближчого поштомату, обираєте у додатку посилку та натискаєте “Відкрити комірку”.

4. На фінальному етапі кладете посилку у комірку і підтверджуєте завантаження. Звісно, зачиняєте дверцята. І – все. Чекаєте, коли посилка надійде адресатові.

Що можна і не можна відправити з поштомату?

Відправляти з поштоматів можна книги, документи, взуття, одяг, іграшки, посуд, косметику, дрібну побутову техніку.

Головне, щоб розмір посилки не перевищував 40x60x30 см, вага була меншою, ніж 20 кг, а оголошена вартість – не більше 6000 гривень.

Однак є список заборонених до відправки через поштомат речей. Як ось наприклад:

гроші

цінні папери

зброя

тварини

комахи

продукти харчування

лікарські засоби

відправлення з терміном придатності до 5 діб та ті, що вимагають певного температурного режиму

наркотики

відправлення із сильним запахом

брудні відправлення

інші предмети, що заборонені чинним законодавством України.

Також варто пам’ятати, що з однієї комірки можна здійснити одне відправлення.

Як правильно запаковувати посилку?

“Нова пошта” радить клієнтам використовувати коробки НП, адже вони відповідають вимогам.

Але якщо такої коробки немає під рукою, то можна здійснити пакування в інший спосіб. Головне, дотримуватися нижче перечислених правил.

Оберіть надійний картон: 3-шаровий гофрокартон для легкого відправлення або 5-шаровий гофрокартон для важкого відправлення.

Якщо коробка висока – зміцніть вставками.

Не використовуйте коробки з пошкодженнями, щілинами, вологими плямами та розривами.

Також не забувайте, що посилку варто фіксувати надійно, аби не було порожнин та випуклих сторін.

“Для цього використовуй три наповнювачі, на вибір: повітряно-бульбашкова плівка, зім’ятий папір або пінопласт. Якщо відправлення крихке, простежте, щоб контакту з коробкою не було. Захистіть крихке наповнювачами”, – радять у НП.

Потім щільно заклейте коробку широким скотчем, що міцно тримається, не відстає від коробки і закриває всі щілини.

Скільки коштує відправка посилки з поштомату?

Вартість відправлення документів та інших посилок відрізняється. Наразі тарифи такі:

Додамо, що знайти найближчий до себе поштомат “Нової пошти” можна за цим посиланням.

Також варто зауважити, що скористатися послугою можуть мешканці Києва, Львова, Полтави, Одеси, Дніпра, Вінниці та інших міст.

Як користуватися поштоматами “Нової пошти”: інструкція