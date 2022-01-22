Українські заробітчани ризикують бути видвореними із сусідньої країни. Чим загрожує депортація з Польщі і що треба зробити, щоб залишитися в країні

Депортація з Польщі загрожує нашим громадянам штрафом та п’ятирічною забороною на в’їзд на її територію.

Як і будь-яка інша країна, Польща прагне повністю легалізувати свій ринок праці. Адже легальна праця – це і регулярні надходження до казни, і зниження кількості правопорушень у сфері праці. Тому за нелегальну роботу у Польщі передбачено серйозні покарання як для роботодавця, так і для самого заробітчанина, який погодився працювати без офіційного працевлаштування. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайтів TODAY.UA.

Про те, як шукають нелегалів серед заробітчан, і чим загрожує їхнє виявлення, розповіла віце-президент агентства з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська.

Кого із заробітчан вважають у Польщі нелегалом?

Нелегалами вважаються такі працівники:

якщо у них немає підстав для перебування в Польщі (візи або картки побуту – дозволу на тимчасове проживання);

якщо немає дозволу на роботу;

якщо заробітчанин працює на іншій роботі, ніж зазначено в його запрошенні, або на інших умовах (інша посада, адреса підприємства).

“Цього року Національна інспекція праці Польщі (PIP) особливо уважно стежитиме за роботодавцями, які наймають іноземців. Перевірки на підприємствах, де працюють українці, білоруси та інші іноземці, є пріоритетними для інспекції”, – попереджає Кароліна Шлешинська.

Звісно, більшість заробітчан хотіли би працювати у Польщі легально. Однак іноді буває так, що наймані працівники до ладу й не знають, чи їх працевлаштували офіційно чи ні. Крім того, нерідко вони погоджуються на нелегальну працю через те, що роботодавець пообіцяв їм платити більше.

Нелегальних заробітчан шукають здебільшого у кількох сферах, куди найчастіше беруть без офіційного працевлаштування. До таких сфер належать:

будівництво;

транспорт;

склади;

гастрономія.

Як перевіряють заробітчан на легальність працевлаштування?

Перша перевірка розпочинається ще на в’їзді до Польщі. Польські прикордонники дивляться у базах даних, чи активне запрошення працювати; чи видано воно фірмою, що реально існує; чи не був іноземець раніше викритий у порушеннях (нелегальному перебування в країні, нелегальному працевлаштуванні); чи немає у нього заборони на в’їзд до країни. Якщо виявляють підроблене запрошення на роботу, то передають цей факт на розгляд поліції. За цим, як правило, слідує заборона на в’їзд до країни.

Як іще можуть виявити нелегальних заробітчан?

Це може статися випадково. Наприклад, заробітчанин порушив правила руху. А під час перевірки документів з’ясувалося, що він нелегал.

Перевірка працівників на підприємстві. Інспектори праці навідуються з такими перевірками або з профілактичною метою, або за сигналом.

Що буде у разі виявлення на підприємстві нелегального працівника?

Відкриють адміністративну справу як проти самого заробітчанина, так і проти його роботодавця.

Нелегала, швидше за все, оштрафують та депортують із країни. Сума штрафу становить щонайменше 1 тисячу злотих.

Роботодавця оштрафують на суму до 30 тисяч злотих.

Нелегальному заробітчанину заборонять в’їзд до Польщі терміном до 5 років.

Таким чином, якщо ви націлені серйозно працювати та заробляти у Польщі, то краще легально працевлаштуватися та постаратися ніде не порушити закон.

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