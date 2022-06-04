Українським пенсіонерам в червні виплатять оновлені пенсії: кому надбавки не буде

Українським пенсіонерам, які продовжують працювати, вже з червня почнуть виплачувати оновлені пенсії. Водночас не всі вони отримають підвищення з червня. Декому доведеться ще зачекати

Про те, коли нарешті прийдуть перераховані пенсії, і хто їх у червні не дочекається, розповіли у Мінсоцполітики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Працюючі пенсіонери, яким ще з квітня обіцяють виплату підвищених пенсій, нарешті дочекаються своїх оновлених виплат у червні. Причому Пенсійний фонд віддасть їм у червні не лише одну оновлену пенсію, але й усе, що заборгував у квітні і травні. Адже пенсії громадянам, що працюють, і справді перераховують з квітня. Але практично здійснити цей перерахунок можна лише в другій половині травня, коли вже здана уся податкова звітність за перший квартал.

“На рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках та у виплатних відомостях Укрпошти разом з підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень”, – йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

В інформації також повідомляють, що всі перерахунки пенсій ПФУ здійснює автоматично. Пенсіонерам не треба самим нікуди звертатись або подавати якісь документи. До уваги при перерахунку береться оновлений страховий стаж і зарплата, яку отримує пенсіонер. Втім, якщо зарплата мала порівняно з тією, за якою здійснювався попередній перерахунок, то беруть до уваги лише страховий стаж.

Водночас, у Мінсоцполітики повідомили, що працюючі пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, в червні перерахунку не отримають. Їм виплатять стару пенсію – ту, що зазвичай. А оновлену виплату вони зможуть отримувати лише з липня.

Хто з українців у 2022 році отримає доплати до пенсії