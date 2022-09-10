Українські переселенці можуть одержати нову грошову допомогу у 6660 гривень – на кого вона розрахована

Переселенці можуть одержати грошову допомогу у 6660 гривень від іноземної неурядової організації. На кого вона розрахована?

Про нову грошову допомогу у розмірі 6660 грн повідомили у Міністерстві соціальної політики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Кошти переселенцям надає іноземна неурядова організація ACTED. Вони розраховані на людей, які були змушені залишити свої будинки та виїхати у безпечні регіони України через повномасштабне вторгнення рашистів. Йдеться також про українців із вразливої категорії населення, які мешкають на окупованих територіях або в населених пунктах, розташованих у зоні активних бойових дій.

На гроші можуть розраховувати:

сім’ї без працездатних чоловіків, де роль годувальника виконує жінка;

багатодітні сім’ї;

самотні батьки;

самотні люди похилого віку;

сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи.

ACTED надає кожному члену сім’ї допомогу у розмірі 2220 грн на кожного члена сім’ї. Гроші переказуються на карту одночасно відразу за три місяці на всіх переміщених осіб. Таким чином, українці можуть отримати по 6600 грн на сім’ю.

Щоб зареєструватись у програмі, необхідно надати документи на всіх переміщених членів сім’ї. Вони мають надати паспорти, свідоцтва про народження дітей, ідентифікаційні коди, документ, що підтверджує статус ВПО. Кошти можуть бути перераховані через Укрпошту або переказом на картку Ощадбанку.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики України уклало Меморандум про взаєморозуміння з Відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації ACTED 8 серпня. Його підписали під час зустрічі глави відомства з представником організації Френсіс Опперманн.

Зазначено, що на початковому етапі допомогу нададуть мешканцям Донецької, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Виплати додатково до держпрограм отримають 10 тисяч осіб із найвразливіших груп.

ACTED – неурядова та некомерційна французька організація зі штаб-квартирою у Парижі. Вона була заснована в 1994 році, дотримується нейтральності у своїх рішеннях і керується в роботі принципами прозорості. ACTED працює в Україні з 2015 року та реагує на потреби вразливих груп населення, що проживають у Луганській та Донецькій областях.

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